Il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi torna a difendere il ministro della Salute Roberto Speranza. «Credo che le critiche dovevano trovare pace fin dall’inizio, non erano né fondate né giustificate», scandisce «Ho già detto l’altra volta - ribadisce tradendo un certo "imbarazzo" per doverlo ripetere in sua presenza - che lo stimo e l’ho voluto io nel Governo», dice Draghi difendendo il ministro dagli attacchi di matteo Salvini.

