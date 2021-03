10 marzo 2021 a

Bufera sulla Casa reale inglese dopo l'intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey. Le accuse di razzismo pesano come un macigno. Ieri, intanto, è arrivata la replica della Regina Elisabetta che ha parlato come una "nonna" e si è detta «addolorata» per le difficoltà che la giovane coppia avrebbe affrontato negli ultimi anni.

