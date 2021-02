22 febbraio 2021 a

Torna Beppe Grillo che con un post lancia l'endorsement al secondo mandato di Vorginia Raggi. Un contentino per ribelli ed espulsi del Movimento 5 Stelle e una spina in più per il Pd. Che ora dovrà scegliere tra l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e Carlo Calenda.

