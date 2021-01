22 gennaio 2021 a

Il centrodestra si appella al Colle. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ieri hanno avuto un colloquio col presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale hanno espresso al capo dello Stato la preoccupazione per la situazione politica. La maggioranza con c'è, così come non esiste una via diversa dal voto.

