Riviste porno in cella, i giudici vanno in tilt. Il Tribunale di Sorveglianza le concede a un detenuto al 41 bis ma il direttore fa ricorso in Cassazione. Per i giudici, infatti, la richiesta era legittima purché fossero tolte le pagine di solo testo "perché possono essere usate per scambiare messaggi".

