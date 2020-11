16 novembre 2020 a

a

a

A Giuseppe Conte Davide Casaleggio manca proprio tanto. Non tanto per le sue idee, probabilmente, ma per le sue capacità tecnologiche. Il premier doveva collegarsi con gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle che si sono svolti in streaming e con una platea virtuale. Su quel palco virtuale si vedeva uno schermo dal quale parlavano i vari ospiti. Il premier, però, non è riuscito a fare il collegamento. Così il suo intervento è stato trasmesso in diretta dal cortile di Palazzo Chigi. E, a un certo punto, «Giuseppi» si è anche un po’ infastidito per il rumore di un elicottero della polizia che dall’alto controllava i movimenti di alcuni gruppi che stavano protestando in centro a Roma. «Non so se mi sentite - ha detto- qui c’è un elicottero che svolazza sopra la mia testa»...



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.