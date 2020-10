31 ottobre 2020 a

Dopo l'elezione al soglio di San Pietro Papa Francesco era stato avvertito. "Una nonna mi disse: in Vaticano ti avvelenano. Mi consigliò di prendere un cagnolino per dare prima a lui quello che mangio". Bergoglio ha raccontato l'inquietante episodio in una intervista esclusiva al direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci.

