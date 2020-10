01 ottobre 2020 a

Il primo duello tv tra Trump e Biden per le presidenziali Usa è passato tra colpi bassi e insulti. I due si sono insultati, hanno giocato durissimo ma sono stati veri. E hanno puntato al cuore dei problemi. L'attacco di Trump: "Non c'è nulla di intelligente in te". La replica di Biden: "Sei il cagnolino di Putin".

