Il giorno della prima campanella è arrivato. E sono tanti i problemi che devono affrontare genitori, studenti e insegnanti per il ritorno sui banchi di scuola. Turni, rotelle, mascherine e positivi: come faranno i ragazzi? Come se non bastasse c'è anche il tema della didattica a distanza. Un milione e mezzo di studenti non ha i mezzi per partecipare. Intanto Giuseppe Conte si fa lo spot col videomessaggio in cui smentisce la sua stessa ministra Azzolina: difficoltà e disagi ci saranno eccome.

