Si torna in classe con le mascherine...forse. Ormai manca poco al 14 settembre quando dovrebbero riaprire le scuole in tutta Italia. Ma sono ancora tante le incognite che gravano sugli studenti italiani: i banchi monoposto ci saranno? E le mascherine? E se ci saranno casi positivi che si dovrà fare? Insomma la scuola italiana e la ministra Azzolina sono ancora in alto mare.