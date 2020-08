06 agosto 2020 a

"Il Senato non farà vacanze". Chiusi 18 giorni. Così è stata smentita la promessa che aveva fatto la presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati: i parlamentari potranno assentarsi 18 giorni per le attività delle commissioni permanenti e quasi un mese per i lavori dell'Aula.