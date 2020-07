20 luglio 2020 a

Mettete tutti la mascherina o chiudiamo di nuovo. Questo il messaggio della Regione Lazio - che con le mascherine ha combinato più di qualche guaio ... - ai cittadini che negli ultimi tempi avrebbero abbassato la guardia nella lotta al coronavirus. "Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna", ha ammonito l'assessore Alessio D'Amato.