Ora riabilitate Berlusconi. Il relatore della sentenza Mediaset: "Plotone d'esecuzione". Nuova luce sulla decadenza del Cav da senatore. E la sinistra non sa che dire. Centrodestra in pressing dopo le rivelazioni di Amedeo Franco in tv: "Mattarella lo nomini senatore a vita".