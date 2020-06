01 giugno 2020 a

Dario Franceschini da mesi sta facendo il turista per caso. E pensa di risollevare quel settore ko con il ponte di Messina. Mentre gli altri Paesi organizzavano campagne promozionali, il nostro ministro si limitava a pronunciare necrologi: "Ripresa difficile". Ha preteso la delega ministeriale sul settore ma non ha fatto assolutamente nulla per preservarlo.