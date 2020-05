È fatta, il governo accontenta Fca. Bocciati gli emendamenti per condizionare il prestito alla sede fiscale in Italia e allo stop ai dividendi. Il ministro Gualtieri benedice l'operazione: "Lo Stato non ci rimetterà un euro, anzi guadagnerà 150 milioni". Ma persino Prodi attacca: "Prima di concedere risorse così imponenti andrebbero analizzati i problemi dell'intera filiera dell'automotive in Italia". E Calenda: "La newco con Fiat e Peugeot dovrebbe emettere una garanzia sulla cifra prestata pari a 5,5 miliardi che distribuiranno".