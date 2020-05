Insulti, assembramenti senza mascherine e un microfono rotto. Montecitorio peggio di Ponte Milvio. Alla Camera va in scena la rissa, tanto che il presidente Roberto Fico è costretto a sospendere la seduta. A provocare i disordini l'attacco del grillino Ricciardi alla sanità lombarda: "In Lombardia Gallera ha speso 21 milioni per un ospedale che ha accolto 25 pazienti". A quel punto scatta lo scontro (anche fisico) con gli esponenti della Lega. E dai banchi di Fratelli d'Italia interviene anche Giorgia Meloni: "Se Conte chiede la concordia lo dimostri dissociandosi dal M5s".