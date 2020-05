Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicura che quest'estate potremo andare al mare. Sì ma come? Il premier dichiara che "quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena". E ancora: "Aspettiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione". Per gli stabilimenti balneari, però, sono ancora tante le incognite sulle modalità di apertura. Quanto dovranno essere distanti gli ombrelloni? Non sono da meno i ristoranti in crisi. Per loro l'ipotesi è distanziare i tavolini di quattro metri. E c'è caos totale anche sull'accesso ai locali: l'ingresso di dovrà prenotare attraverso una app.