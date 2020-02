Il M5s va in piazza contro vitalizi e casta per cercare di recuperare i consensi persi negli ultimi mesi. La manifestazione in piazza Santi Apostoli è andata in scena contro i privilegi e la possibile bocciatura della delibera che ha ridotto gli assegni degli ex onorevoli. Sul palco di piazza Santi Apostoli tutti i big del partito. E Di Battista scrive dall'Iran: "Con il cuore sono lì con voi". Bagno di folla per il ministro degli Esteri: per tanti militanti è lui che deve guidare il Movimento. Applausi anche per la Taverna: "La nostra forza non si può abbattere".