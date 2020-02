Il Regno Unito è fuori dall'Europa. Da mezzanotte è scattata ufficialmente la Brexit e la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione europea. Per il premier britannico Boris Johnson non è la fine ma un inizio. L'addio avviene dopo 47 anni di partecipazione Uk all'integrazione politica del nostro continente. A Londra fanno festa solo Farage e i suoi. Il commissario europeo Von der Leyen fa sapere che "è chiaro che noi saremo uniti nel difendere i nostri interessi, siamo forti perché stiamo insieme". Ora intanto si aprono i difficili negoziati su tutte le materie da regolamentare, prime tra tutte commercio e sicurezza.