Si avvicinano a grandi passi le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio con le sfide in Calabria ed Emilia Romagna. Qui si sfideranno Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Ma intanto Renzi fa un dietrofront e spacca la maggioranza. Tradisce il Pd sulla giustizia e vota con Forza Italia. In Commissione Giustizia va in scena la battaglia sulla prescrizione col centrosinistra salvato dal voto della presidente grillina. Italia Viva, infatti, ha votato con il centrodestra contro la soppressione della proposta di legge di Forza Italia. Il leader di Italia dei Valori va all'attacco: "I Dem stanno inseguendo i grillini". E Verini: "Non andremo mai a rimorchio di Salvini".