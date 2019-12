Fratelli d'Italia mette in palio una cena con Giorgia Meloni. Il «Natale di Fratelli d’Italia» è stato celebrato a piazza Capranica, a due passi da Montecitorio. In piazza gli ingredienti c’erano tutti: dal presepe vivente allo zampognaro, dalla riffa con in palio una cena con la stessa Meloni alle raccolte di beneficenza, dal panettone al «calendario di Giorgia» con i mesi contrassegnati dalle battaglie combattute dal partito nell’anno che si sta chiudendo. E a piazza Caprarica c'erano anche tanti esponenti del partito che hanno voluto presenziare: Fabio Rampelli, Isabella Rauti, Giovanni Donzelli, Francesco Storace, Federico Mollicone e altri ancora.