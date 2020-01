Altro che generazione Z. Su TikTok c'è l'invasione degli over 35

Ok boomer, anche tu sei su TikTok. Il social network dei ragazzini sta macinando dati da record, infatti, anche grazie ai non più ragazzini che stanno dando un contributo decisivo alla crescita a tripla cifra della piattaforma. Ok, è esagerato definirli boomer perché parliamo di nuovi utenti di una generica classe over 35, ma il fenomeno per un social costruito a uso e consumo della generazione Z dei nati nel terzo millennio è piuttosto rilevante.

A fotografare ii trend di TikTok nel periodo compreso tra settembre e novembre del 2019 è una ricerca di Comscore che sottolinea come il social network cinese abbia triplicato il proprio pubblico passando da 2,1 milioni di utenti unici a 6,4 milioni. Si tratta di un incremento del +202% di utenti dell'app e dei servizi web che, secondo la rilevazione, rappresenta la più alta crescita nel panorama internet italiano considerando solo i maggiorenni.

Il dato sorprendente, però, è che a far registrare la performance migliore non sono gli utenti che hanno meno di 24 anni (attenzione però: in questa ricerca sono considerati solo i nuovi utenti con età maggiore ai 18 anni anche se la grafica che vedete qui sopra riporta anche il segmento 15-24, che in realtà va letto 18-24). La crescita maggiore riguarda infatti la classe di età compresa tra 25 e 34 anni (+258%) e quella degli over 35 che fanno registrare un significativo +201%.

Sarà interessante capire come questa utenza userà nel tempo gli strumenti comunicativi del social: le canzoni usate per creare meme, le sfide, gli effetti video. L'ultima challenge dell'account ufficiale di TikTok per l'Italia sembra andare incontro a questo nuovo utente generazionale. Si tratta di realizzare l'#episodio0 di una serie dal titolo Mille Ossa. Per lanciare la challenge TikTok ha postato un video dal sapore un po' analogico in cui una mano scrive con carta e penna mentre sotto va "Quelli che benpensano" di Frankie HI-NRG MC, hit del lontano 1997. Praticamente vintage.