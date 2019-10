Caicedo rinnova con la Lazio fino al 2022

La Lazio ha annunciato in un tweet il rinnovo di Felipe Caicedo fino al 2022. L’attaccante dell’Ecuador è arrivato nel 2017 dall’Espanyol, totalizzando sin qui 16 gol in 76 gare ufficiali con la maglia biancoceleste. Un accordo fortemente voluto da Simone Inzaghi che voleva la sua conferma dopo l'ottimo rendimento della scorsa stagione nonostante in estate fossero arrivare molte offerte soprattutto da Cina, Qatar e Dubai. Guadagnerà 2 milioni all'anno più bonus.