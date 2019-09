Derby Lazio-Roma, pronta la coreografia per Diabolik in Curva Nord

Timori e attesa per il derby di Roma, il primo dopo la morte per mano omicida di Fabrizio piscitelli, "Diabolik". A meno di due ore dal fischio d'inizio la Nord, distinti compresi, è pronta a vestirsi a lutto e a mandare in scena una coreografia speciale nel nome del capo ultrà freddato al parco degli acquedotti lo scorso 7 agosto. Cartoncini neri e bianchi per tutti ed è probabile che, col silenzio del tifo già annunciato per i primi 45', anche la Sud romanista possa fare qualcosa del genere. Le due tifoserie, d'altra parte, per l'occasione hanno deposto le armi ed adottato una linea comune. Linea che, con un massiccio schieramento di forze dell'ordine nella cinta intorno alla stadio, fa temere incidenti soprattutto prima della gara.