Simone Inzaghi visita il Lazio club New York

Summer in New York. Simone Inzaghi ha portato il sole nel Lazio Club Giorgio Chinaglia. Una visita a dir poco gradita quella del tecnico laziale, fresco di rinnovo fino al 2021, che si trova in luna di miele con la moglie Gaia Lucariello. Cori e striscioni per l’allenatore di Piacenza, accolto con entusiasmo dai tifosi biancocelesti in via della Pace. Inzaghi si è dedicato qualche giorno di riposo prima di tornare al lavoro.