Poker al Parma, la Lazio punta la Roma e la zona Champions

Poker della Lazio che si impone 4-1 sul Parma all’Olimpico nella gara valida per la 28esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi ha messo a segno in sequenza le quattro reti tutte nel primo tempo con un Parma annichilito dalle trame biancocelesti. La rete gialloblu nella ripresa con Sprocati al 77’. Mentre sono andati in gol per la Lazio Marusic al 22’, Luis Alberto su calcio di rigore al 26’ e poi al 38’ e Lulic al 45’.

Grazie a questo successo la Lazio si porta a 45 punti, -2 dalla Roma, quinta, con la gara da recuperare con l’Udinese, dopo che i giallorossi e il Torino hanno mancato la chance per mettere pressione alle due milanesi.

Nella gara con i gialloblu la Lazio è partita subito forte portandosi in vantaggio già al 22’ grazie al filtrante di Milinkovic-Savic per Marusic, che da posizione defilata sulla destra sorprende Sepe sul suo palo. Al 26’ raddoppio biancoceleste grazie a Luis Alberto che segna dal dischetto dopo che l’arbitro ha assegnato il penalty per un fallo di mano di Iacoponi su cross di Lulic. Al 38’ il numero 10 della Lazio sigla la personale doppietta grazie ad una rasoiata di destro dal limite. Il poker della Lazio è servito al 45’ da azione d’angolo Luis Alberto serve Lulic, che con un destro rasoterra batte ancora Sepe. Nella ripresa il Parma prova a rendere il risultato meno amaro e va a segno al 77’ con Sprocati. Patric lascia il pallone in area di rigore e di il giocatore del Parma batte Strakosha.