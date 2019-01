Ronaldo di rigore. E la Lazio si arrende alla Juve

La Lazio aveva creduto nell'impresa contro la Juventus, in una splendida partita nella quale avrebbe meritato di più. Eppure dopo il vantaggio grazie all'autogol di Can e una gara dalle mille occasioni, si arrende alla rimonta bianconera firmata Cancelo e Cristiano su calcio di rigore. Un peccato l'1-2 per i biancocelesti, che con questa sconfitta scendono al settimo posto fermi a 32 punti. Mentre i campioni d'Italia continuano la loro fuga.

Entrambe pagano diverse defezioni. La Lazio senza difesa – Acerbi è squalificato e Luiz Felipe infortunato – e senza Marusic mentre la Juventus deve fare a meno di Pjanic, Khedira e Mandzukic. Resiste quaranta minuti invece Bonucci, che si arrende a un colpo alla caviglia.

I biancocelesti reggono bene l'urto dei bianconeri di Ronaldo, la difesa è attenta con Bastos in grande spolvero e in avanti – con tutti gli uomini offensivi in campo – creano un paio di occasioni. Prima con la conclusione di Correa poi con quella di Luis Alberto, entrambe impegnano Sczcesny alla parata. A mano aperta poi l'ex portiere della Roma nega ancora il vantaggio ai padroni di casa, che ci riprovano con Parolo. Fino al miracolo di Rugani, che con un salvataggio sulla linea, nega il vantaggio al pallonetto di Immobile a fine primo tempo.

E la Lazio ricomincia così come aveva iniziato, arrembante e pericolosa. Crea un vero assedio nell'area della Juventus, che pure si fa vedere con qualche ripartenza. Ci provano Luis Alberto, Correa e Immobile e alla fine il meritato vantaggio arriva. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, qualcuno la sfiora ma è Emre Can a deviarla in gol per l'1-0 biancoceleste e l'esplosione dell'Olimpico. Poco dopo è Immobile a divorarsi la grande occasione del raddoppio che avrebbe indirizzato su binari perfetti la partita. È un susseguirsi di chance a firma della Lazio, che meriterebbe addirittura di più dopo le conclusioni di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Invece i bianconeri tirano fuori gli artigli e riescono a strappare l'1-1 grazie alla rete di Cancelo, su ribattuta dopo la parata di Strakosha a fermare Dybala. Quando la Lazio era lì per prendersi un punto importante, il fallo di Lulic su Cancelo in area costa il calcio di rigore. Sul dischetto va CR7 che, dopo l'errore con il Chievo, stavolta non sbaglia e sigla l'1-2 al fotofinish.