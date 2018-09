Southgate cerca nuovo Gazza. E Gascoigne si propone

«Ciao Gareth, domani ci sarò». Paul Gascoigne risponde ironicamente via Twitter all’appello del suo ex compagno di nazionale e ora ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate. Dopo la sconfitta con la Spagna all’esordio in Nations League, il tecnico ha ammesso di essere alla ricerca di centrocampisti alla Gazza: «non era un giocatore costruito ma la conseguenza di un talento unico. A livello giovanile, parlo di bambini di 5, 6, 7 anni, si sta cercando di lavorare più sulle qualità tecniche, sulle capacità di gestire la palla e giocarla, ma ci vorrà del tempo. Ad oggi abbiamo pochi calciatori in squadra che hanno queste qualità mentre la Spagna ne produce da tempo». E Gascoigne, a 51 anni suonati, si candida scherzosamente per un posto in squadra nell’amichevole di domani con la Svizzera. «Oh Gareth, prendo una 43. Vedrò quello che posso fare», ha ammiccato ancora Gazza prima di tornare serio: «buona fortuna amico e grazie per le belle parole»