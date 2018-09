Lazio, 13 gol alla Lupa Roma: brillano Caicedo e Patric

La sosta per la Nations League è l'occasione per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato. La Lazio, orfana degli otto nazionali impegnati in giro per il mondo, ne approfitta per una partita amichevole contro la Lupa Roma, squadra di Serie D allenata dall'ex portiere del Milan Amelia. Ieri mattina nel centro sportivo di Formello i biancocelesti hanno chiuso il test con il risultato di 13-1, in gol diversi giocatori che al momento si trovano indietro nelle gerarchie di Inzaghi e che vogliono convincere il tecnico a dargli una possibilità. Nel primo tempo colpiscono le doppiette di Basta e Caicedo, Correa firma su calcio di rigore poi vanno in gol anche Wallace, Leiva e Parolo che fa il bis. Nella ripresa l'allenatore cambia completamente la formazione e Patric diventa protagonista della gara. Lo spagnolo chiude addirittura con una tripletta mentre l'ultima rete dell'amichevole è del giovane Rossi. Il gol della bandiera, per la Lupa, è di Piano. Ora per la Lazio testa all'Empoli, in attesa di ritrovare i big in nazionale, da sfidare in trasferta la prossima domenica alle 18, per dare continuità alla vittoria con il Frosinone.