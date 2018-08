Europa League, Lazio con Eintracht, Apollon e il Marsiglia di Strootman e Garcia

Un sorteggio sfortunato per la Lazio in Europa League, nella fase a gironi affronterà tre rivali che richiederanno più impegno del previsto: Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon Limassol nel gruppo H. Proprio i ciprioti, eliminando il Basilea nei playoff, hanno regalato la prima fascia ai biancocelesti. Un vantaggio che non si è concretizzato nell'urna di Montecarlo.

Con l'Olympique sarà quasi un derby, la Lazio ritrova due ex romanisti, Garcia in panchina e Strootman appena arrivato. Ostica anche la squadra tedesca del neo allenatore Hutter ex Young Boys: a disposizione il talento di Ante Rebic, finalista con la Croazia ai Mondiali.

"Il peggior girone possibile, il nostro è il più difficile per essere in prima fascia. Aria di derby con il Marsiglia? No, ma hanno ottimi elementi e una buona formazione. Ma anche l'Eintracht è complicato". Così il club manager Peruzzi ha commentato il sorteggio ai microfoni di Sky Sport. Il calendario malevolo in campionato ha fatto il bis in Europa League: "Pressioni? Normale che la squadra sia cupa dopo le due sconfitte con Napoli e Juventus. Cerchiamo di ritrovare l'entusiasmo e il passo dello scorso anno. Per noi il campionato deve iniziare domenica con il Frosinone".

Il Milan è nel Gruppo F con Olympiacos (Grecia), Betis (Spagna) e Dudelange (Lussemburgo).

ECCO I 12 GIRONI

Gruppo A: Bayer L. (Ger), Ludogorets (Bul), Zurigo (Svi), Aek Larnaca (Cip)

Gruppo B: Salisburgo (Aus), Celtic (Sco), Lipsia (Ger), Rosenborg (Nor)

Gruppo C: Zenit (Rus), Copenaghen (Dan), Bordeaux (Fra), Slavia Praga (Rce)

Gruppo D: Anderlecht (Bel), Fenerbahce (Tur), Dinamo Zagabria (Cro), Spartak Trnava (Slc)

Gruppo E: Arsenal (Ing), Sporting L. (Por), Qarabag (Aze), Vorskla (Ucr)

Gruppo F: Olympiacos (Gre), MILAN (Ita), Betis (Spa), Dudelange (Lus)

Gruppo G: Villarreal (Spa), Rapid Vienna (Aus), Spartak Mosca (Rus), Rangers (Sco)

Gruppo H: LAZIO (Ita), Marsiglia (Fra), Eintracht (Ger), Apollon (Cip)

Gruppo I: Besiktas (Tur), Genk (Bel), Malmoe (Sve), Sarpsborg (Nor)

Gruppo L: Siviglia (Spa), Krasnodar (Rus), Standard Liegi (Bel), Akhisar (Tur)

Gruppo M: Dinamo Kiev (Ucr), Astana (Kaz), Rennes (Fra), Jablonec (Rce)

Gruppo N: Chelsea (Ing), Paok (Gre), Bate Borisov (Bie), Mol Vidi (Ung)