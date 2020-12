La rivincita del diesel

Giovanni Massini 17 dicembre 2020 a

«Green NCAP», di cui fa parte anche l’ACI, è un consorzio messo in piedi da FIA (Federazione Internazionale de l’Automobile) ed Euro NCAP, per monitorare ed individuare le auto meno inquinanti, in circolazione. Il punteggio massimo è rappresentato dalle «5 Stelle», con «1 stella», l’auto è qualificata come: estremamente critica nei confronti dell’ambiente. Quest’ultima tornata, la quarta, ha scrutinato 24 auto e, ovviamente, ha incoronato, con il massimo punteggio, due elettriche: la Renault Zoe e la Hyundai Kona. Passando alle ibride, altre 2 auto sul podio (entrambe dotate di filtro antiparticolato per benzina): la Toyota CH-R, che è risultata la più efficiente ed ha guadagnato 3,5 stelle e la Honda CR-V, con 2,5 stelle. Ora una sorpresa, perché ci aspetteremmo di trovare i benzina ed invece no e passiamo alla categoria «Diesel», che ha surclassato anche le alimentazioni a metano. Si signore, i tanto vituperati motori a gasolio, di ultima generazione (euro 6D), si sono rivelati tra i più green, grazie a sistemi di trattamento dei gas, molto avanzati, ma scendiamo nel dettaglio: in testa ci sono due Mercedes, la C 220d, che ottiene ben 3 stelle e la Classe V 250d; 2,5 stelle per BMW 320d e Volkswagen Passat. [FIRMAPIEDE]



