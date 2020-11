Le foto rubate del nuovo Qashqai

Giovanni Massini 23 novembre 2020 a

a

a

In Europa ha venduto più di 3 milioni di unità (5 nel mondo) e, la prossima primavera, debutterà la terza generazione. Stiamo palando del Nissan Qashqai, nata sulla nuova piattaforma CMF-C dell’alleanza. Le dimensioni restano più o meno le stesse, ma sotto il vestito, cambia tutto. L’utilizzo di materiali super tecnologici e leggeri e di tecniche di assemblaggio all’avanguardia, hanno ridotto il peso di una sessantina di kg, aumentando, al contempo, la rigidità strutturale del 41%. Rifatto l’assetto, che monta 4 Mc Pherson sulle trazioni anteriori ed il multilink posteriore sulle integrali. In tutti i casi, gli elementi sono stati riposizionati, secondo una nuova geometria, molto più funzionale. Le motorizzazioni e non poteva essere altrimenti, partono all’insegna dell’elettrificazione. Ancora non ci sono dati certi su potenze, ma si sa che arriverà sicuramente: un 1.3 benzina declinato in due livelli di potenze, mild hybrid, con sistema a 12 V e batteria al litio, montata sotto il pianale; ci sarà anche l’e-POWER, un ibrido mosso solo dal motore elettrico, dove il benzina funge soltanto da generatore di corrente. Nuovo anche il sistema di assistenza alla guida ProPILOT, in grado di mantenere stabile l’auto in corsia, agendo su sterzo, freno ed acceleratore ed aiuta anche nel cambio di corsia, visualizzando l’angolo cieco. Se poi avete il terrore dei classici sgraffi sulle fiancate: niente paura, perché l’auto vi avvisa in tempo. Le versioni al top avranno anche i fari a Led, che si orientano con lo sterzo, per illuminare al meglio la strada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.