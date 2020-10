Un porta in più per la 500 elettrica

Giovanni Massini 23 ottobre 2020 a

E’ stato Olivier Francoise, presidente del brand Fiat, a presentare, on line, l’ultima evoluzione della poliedrica “500”. La base è quella della versione elettrica, che guadagna una maggiore accessibilità e diventa: 3+1. In sostanza, è stata aggiunta una terza porta, incernierata controvento, sul posteriore, dal lato passeggero. Un’unica portiera, dunque, per il guidatore, ma ingresso più comodo dal lato sinistro, che presenta un’apertura molto più fruibile, priva di montante centrale. Il tutto comporta un incremento di soli 30 kg. Ricordiamo, che la 500 E è motorizzata con un elettrico puro da 118 Cv e 220 Nm di coppia massima, per un’accelerazione simile a quella della sportivissima Abarth: 0-100 da 9 secondi e, soprattutto, 0-50 da 3 secondi. Due i livelli di autonomia: 180 e 320 km (secondo protocollo WLTP), che in ambito urbano, con le adeguate cautele, potrebbero arrivare anche a 460. Come da tradizione Fiat, la launch edition 3+1, si chiama “Prima” e di serie monta: cerchi da 17”, sedili anteriori regolabili a 6 vie, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, sensori di parcheggio, con sistema di visione stile drone, a 360°, Adas da guida autonome di “II” livello, freno di stazionamento elettronico e climatizzazione elettronica. Il sistema di ricarica è affidato ad un fast charge da 85 kW (il top di gamma), unitamente al cavo da 11 kW, per presa domestica o pubblica. La gamma della nuova 500 E è disponibile anche in altri 3 allestimenti: Action, Passion e Icon. Il prezzo d’attacco della nuova 500 elettrica è di 19.000 euro, ma con gli ecoincentivi (comprensivi di rottamazione), si scende a 15.900, poi ci sono tutte le varie formule finanziarie.

