Subaru Forester diventa 4Adventure

Giovanni Massini 11 ottobre 2020 a

a

a

Siamo di nuovo on-line, con la presentazione di un allestimento Subaru: la Forester 4Adventure. Il nome la dice lunga, si tratta di una versione specificatamente allestita, al fine di facilitare la vita dell’utilizzatore, di attività all’aria aperta: i sedili sono stati rivestiti di uno speciale tessuto idrorepellente e lavabile (ricordiamo che già c’è la vasca baule waterproof) e sul tetto compaiono delle barre in alluminio, che possono essere attrezzate con svariati, definiamoli, portaoggetti e, in fase di ordine, si può scegliere tra porta bici, porta sci o porta kayak. La dotazione è quella della versione “premium”, praticamente full optional. Esternamente, compaiono delle finiture arancioni, che si ritrovano anche in qualche particolare interno. Due le colorazioni: bianca o grigia antracite. Questa Forester è realizzata sulla nuova “Subaru Global Platform”: è più rigida del 100%, il rollio è diminuito del 50%, ha il 40% di capacità in più per assorbimento di urti. Rispetto alla precedente versione, cambiano le dimensioni: 4.625 mm di lunghezza (+15 e +30 di passo), 1.815 mm di larghezza (+20), 1.730 mm di altezza (-5), con una altezza da terra (fondamentale per il fuoristrada) di ben 22 cm. Unica la motorizzazione: 2.0 litri 4 cilindri boxer a benzina da 150 Cv, con 194 Nm di coppa a 4.000 giri, accoppiato ad un elettrico trifse da 16,7 Cv, con coppia massima di 65 Nm, alloggiato nella scatola del cambio Lineatronic (di tipo CVT). L’auto è dotata del sistema integrale Subaru AWD, tarabile su due modalità di guida, più o meno reattive, poi c’è il cursore del fuoristrada, che sostanzialmente prevede una guida su strada normale, su neve, terreni difficili e fango. Il prezzo della 4Adventure è di 42.500 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.