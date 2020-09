Incredibile Peugeot 3008

Giovanni Massini 05 settembre 2020 a

In Italia ne sono stati venduti 80.000, nel mondo moltiplichiamo per 10. Indubbiamente un mezzo ben riuscito ed apprezzato, che ora è giunto al primo aggiornamento. Si tratta del Peugeot 3008, un Suv lungo 4.447 metri, con un bagagliaio che va dai 520 ai 1482 litri (un po’ meno sulle ibride). Qualche ritocco al look: ridisegnati fari anteriori e posteriori (ora Full led), nuova calandra anteriore, con disegno a scacchiera privo di cornice ed in basso, sotto il paraurti, due nuove prese d’aria. Internamente, troviamo un nuovo Head-Up Digital Display da 12,3 pollici ed un touch screen centrale da 10 pollici. Vastissima la possibilità di scelta, per motorizzazioni e possibilità di personalizzazione. La gamma parte da 3 allestimenti base, gli stessi della 308, ma poi ci sono tantissimi Pack, colorazioni, cerchi e quant’altro possibile, immaginabile. La dotazione dei sistemi elettronici di ausilio alla guida è super completa e comprende: il Night Vision, in grado di rilevare ostacoli fino a 250 metri (identifica al buio anche pedoni ed animali); l’Adaptive Cruise Control, con funzione Stop&Go, solo in abbinamento al cambio EAT8, che regola la velocità, stoppa l’auto e riparte; il sistema del mantenimento della carreggiata, che consente al guidatore di scegliere il posizionamento; la frenata automatica d’emergenza. In gamma motori, spiccano 2 full hybrid plug-in: entrambi basati sulla piattaforma EMP2, con asse posteriore multilink ed abbinati al cambio automatico EAT8. L’Hybrid4 è un’integrale (va in 4x4 anche in solo elettrico), ha a disposizione una potenza cumulativa di 300 Cv ed abbina il benzina PureTech di 1.6 litri, portato a 200 Cv, con due elettrici, uno inserito, praticamente, nel cambio, da 110 Cv e l’altro da 112 Cv, sull’asse posteriore.

L’autonomia è di 59 km. L’altro è a trazione anteriore, di Cv ne tira fuori 225 ed in questo caso il motore termico eroga 180 Cv ed è accoppiato solo all’elettrico da 110 Cv, inserito nel cambio, per un’autonomia leggermente inferiore, circa 56 km. Entrambe i motori montano una batteria agli ioni di litio, da 13,2 kWh e di serie c’è un caricatore monofase da 3,7 kW, quello da 7,4 kW è optional. Da presa standard, si ricarica in 7 ore, con la wallbox ed il 7,4 kW, in un’ora e quarantacinque. Passiamo alla gamma dei termici: il 3 cilindri benzina da 1,2 litri e 130 Cv, è disponibile sia manuale, che automatico; il 4 cilindri benzina di 1.6 litri da 180 Cv è solo automatico; il 4 cilindri da 1,5 a gasolio e 130 Cv, è manuale o automatico (sempre con EAT8). A breve i prezzi, i primi arrivi sono previsti per il prossimo gennaio, ma gli ordini si apriranno in autunno.