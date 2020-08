Hyundai Kona batte il record di autonomia elettrica

Giovanni Massini 18 agosto 2020 a

a

a

Il punto dolente delle elettriche, si sa, è l’autonomia, ma in Hyundai ce la stanno mettendo tutta per superare il problema. La Kona, di suo, già è accreditata di un’autonomia da 484 km, secondo gli standard WLTP, nuovo sistema di test che si avvicina molto alla realtà della strada, ma portata con le dovute maniere, in pista, i risultati sono stati davvero superiori alle aspettative. Per la prova, effettuata sul circuito di Lausitzring in Germania, sono state utilizzate 3 Kona da 204 Cv, con batteria da 64 kWh e tutte sono andate avanti, rigorosamente, con una sola ricarica. E’ vero, che lo stress da circolazione quotidiana, in mezzo al traffico, è ben lontano dal tranquillo girare in una pista, dove si può andare a velocità che non provocano improperi da parte degli altri utenti della strada, ma il risultato è stato davvero encomiabile. Il test, in gergo “hypermiling”, consiste nell’andare, finché l’auto non si ferma per esaurimento carica. In questo caso, tutte e 3 le Kona hanno superato il traguardo dei 1.00 km, per la precisione: 1.018,7, 1.024,1 e 1.026, per un consumo di 6,28, 6,25 e 6,24 kWh/100 km . Alla guida delle auto si sono alternati diversi driver, senza modificare l’impostazione o gli standard di assistenza. Il tutto, si è svolto sotto il controllo della Dekra, organizzazione che gestisce il circuito tedesco. Sono stati utilizzati pneumatici Nexen Nfera SU1 a bassa resistenza al rotolamento, misure 215/55 R17 e la velocità media, registrata dalle 3 auto, non ha superato i 31 km/h.