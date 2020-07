Nuova Corsa-E, la svolta elettrica

Giovanni Massini 14 luglio 2020 a

a

a

La Opel, inutile negarlo, da quando è entrata nel gruppo Psa, ha letteralmente decollato. Merito di un azzeccato mix tecnologico, forse anche un po’ di napoleonica fortuna, fatto sta che, la casa del fulmine, ultimamente non ne sbaglia una e la nuova Corsa non fa eccezione. Oggi vediamo qualche dettaglio della nuova versione totalmente elettrica, che eredita il nohow della 208. Il motore, un elettrico sincrono, eroga 136 Cv e 260 Nm di coppia e, grazie ad una batteria da 50 kWh, l’autonomia (calcolata secondo il nuovo standard WLTP, quindi vicinissima alla realtà), è di 337 chilometri. L’assetto resta di tipo misto, con sistema McPherson sull’anteriore ed asse torcente sul posteriore, dove è montato anche un sistema di stabilizzazione, che si chiama “Parallelogramma di Watt”. Ma l’elettrica è totalmente riprogrammata: gli assi sono leggermente più larghi, molle e sterzo sono stati rivisti, il baricentro è più basso di 10 mm ed il telaio più rigido del 30%. In quanto a performance, i numeri parlano da soli: a fronte di una velocità massima autolimitata a 150 km/h, lo 0-50 si copre in soli 2,8 secondi e lo 0-100 in 8,1 secondi. Il pacco batterie da 50 kWh, prodotta da PSA, si compone di 18 moduli ed è raffreddato ad acqua, per ottimizzare il funzionamento, in qualsiasi situazione ambientale. La Corsa può essere ricaricata dalla presa di casa, ma anche dalle colonnine Fast, fino a 100 kW. Il caricatore standard è da 7,4 kW, ma l’allestimento “Edition” può essere equipaggiato con quello trifase da 11 kW. C’è poi una vasta offerta di cavi e wallbox, che permettono di scegliere la combinazione più adatta al proprio caso. Con la wallbox si fa il pieno in circa 5 ore, ma alla centralina Fast, si caricano 100 km di autonomia in soli 20 minuti. Tanta la tecnologia a bordo: dai fari intelligenti (gli stessi anticipati sull’Astra, che regolano automaticamente i moduli a Led per non disturbare le altre vetture, mantenendo la visibilità sempre al top), alla telecamera che legge i segnali. Non mancano app varie, tra cui quelle che consentono di gestire, in remoto, molte funzioni. I prezzi, tra sconti ed offerte lancio, partono dai 18.300 euro, ma con il finanziamento Opel, la Corsa-e la si porta a casa con 189 euro al mese.