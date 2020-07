Nuova Citroen C4 più crossover che berlina

Giovanni Massini 02 luglio 2020 a

I nuovi Suv della famiglia Psa piacciono tanto ed in Citroen, per la nuova C4, hanno pensato di realizzare un mezzo bello alto, che rappresenti una vera via di mezzo tra una berlina ed un crossover. A fronte di una lunghezza di 4.360 mm, siamo alla presenza di un’auto che offre un’altezza da terra di ben 156 mm, per 1.525 mm in totale. Le linee sono filanti e moderne, con sbalzi corti ed interasse bello lungo, per un bagagliaio che, a sedili su, vista anche la linea del tetto degradante, stile coupé, offre 380 litri di spazio, più tanti vani portaoggetti sparsi per l’abitacolo. I tecnici hanno voluto realizzare un mezzo: super silenzioso e super confortevole. Sotto al cofano, fin da subito, troviamo motorizzazioni: benzina, diesel ed anche un’elettrica pura. Si tratta del 136 Cv, con 260 Nm di coppia, già utilizzato in casa su altri modelli, azionato da una batteria da 50 kWh, agli ioni di litio, per un’autonomia (calcolata secondo il nuovo standard WLTP, quindi vicinissima alla realtà) di 350 chilometri. La ricarica, su una colonnina da da 100 kW, consente d’immagazzinare 10 km/min e l’80% del pieno si fa in 30 minuti. Da casa, con una Wall Box 32 A, ci vogliono in 7 ore e 30 minuti e, con la normale presa, si arriva a 15 ore. Vediamo i termici, tutti Euro 6D, 4 benzina e 2 diesel: PureTech da 100 Cv S&S, disponibile anche in versione da 130 S&S, sia in manuale che con l’automatico EAT8, realizzato insieme alla Aisin (il precedente modello era a 6 marce); il top, al momento, è il 155 S&S EAT8. I diesel sono 2, anche queste Euro 6D: BlueHDi 110 S&S e BlueHDi 130 S&S EAT8. L’auto porta con se le ultime innovazioni di casa, come: gli ammortizzatori dotati di smorzatori idraulici ed i sedili multistrato, superconfortevoli. Per elencare tutti i nuovi dispositivi elettronici, per assistenza alla guida ed infotainment, ci vorrebbe un trattato a parte, confermiamo che siamo a livello “II” di guida autonoma e che c’è anche l’assistenza per le partenze in salita ed una telecamera che monitorizza la strada, fronte auto e registra.