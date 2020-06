Subaru Impreza passa all'ibrido

03 giugno 2020 a

Dopo la Forester e la XV, la Subaru prosegue l’ibridizzazione della gamma e monta il modulo “E-Boxer” sulla Impreza. L’auto, arrivata alla quinta generazione, nasce sulla nuovissima piattaforma “SGP”, rigida, leggera e con ottima capacità di assorbimento degli urti. Pima di scendere nel dettaglio, confermiamo che, in Subaru, l’attenzione alla sicurezza è altissima, su tutti i fronti. Il motore, ad esempio, in caso di urto frontale, scivola sotto il pianale e non va ad invadere l’abitacolo, la superficie vetrata è al top ed i sistemi elettronici utilizzano telecamere e sensori intelligenti, in grado di leggere ed avvisare il guidatore, sia davanti, che dietro (funzionano anche in retro). La Impreza nasce per dare il massimo in tema di: prestazioni, assetto e sicurezza. Non siamo al cospetto di un Suv, ma di una wagon sportiva lunga 4.475 mm, con capacità di carico che arriva a 1.193 litri. Il gruppo propulsore “E-Boxer”, lo stesso montato su Forester ed XV, abbina il boxer 4 cilindri benzina di 2.0 litri da 150 Cv e 194 Nm di coppia massima, ad un elettrico da 12,3 kW (16,7 Cv), con 66 Nm di coppia (grazie all’elettrico, l’incremento di coppia arriva fino al 34%). Anche se tecnicamente siamo di fronte ad una “Mild Hybrid”, in effetti è una “Full”, perché in grado di procedere, anche se solo per circa un paio di chilometri, ad emissioni “0”. L’elettrico è inserito nel cambio automatico Lineatronic e l’incremento di peso totale, circa 110 kg, è stato distribuito sull’auto, con preferenza posteriore (50 kg avanti e 60 dietro), per l’ottenimento di un assetto ottimale, molto neutro (speriamo di provarla presto). I consumi, secondo il protocollo WLTP, molto vicino all’utilizzo reale, parla di 7,7 litri per 100 km su misto, il 10% in meno della benzina, nonostante l’incremento di prestazioni. Ovviamente, da brava Subaru, questa Impreza mantiene la trazione integrale AWD. L’infotainment è interamente compatibile con Apple ed Android e c’è anche il comando vocale per il climatizzatore. La garanzia è di 8 anni o 160.000 km. Due gli allestimenti: la Style Navi a 32.500 euro e la premium a 35.000 e c’è la possibilità di finanziamento, con prima rata tra 6 mesi.