Ecco la Lancia Ypsilon ibrida ed edochic

Nel mondo ne girano 3 milioni e piace tanto alle donne. La Lancia “Y” calca la scena da 35 anni, ma, numeri alla mano, seguita a piacere. Da sola, questa piccoletta fa quanto un intero brand di altre case automobilistiche. Oggi arriva la versione ibrida, “Mild Hybrid”, quel tipo di auto che non possono andare con il solo motore elettrico e che, ovviamente, non si ricaricano da una presa di corrente. Il motore termico di casa 3 cilindri da 1.0 litri, per 70 Cv, è accoppiato ad un BSG (Belt integrated Starter Generation), una sorta di motorino d’avviamento rinforzato, ma si tratta, comunque, di un sistema abbastanza evoluto, coadiuvato da una seconda batteria. Non c’è solo la normale unità di serie, ce n’è anche un’altra agli ioni di litio, che si ricarica in decelerazione e frenata. L’auto fa risparmiare circa il 25% del carburante, rispetto alla versione benzina, ha integrata una sorta di funzione veleggio (in certe situazioni basta levare il gas ed il motore si azzera, anche in movimento) e suggerisce anche la marcia ottimale per la ripartenza. Come altri prodotti FCA, c’è il pacchetto anti contagio. Il “D-Fence”, che sterilizza l’auto tramite: un primo filtro che purifica l’aria esterna, eliminando anche il 100% degli allergeni; un secondo filtro interno HEPA, che cattura microparticelle e batteri; una lampada UV, che igienizza le superfici interne dell’auto, al 99%. In quanto a consumi, su una percorrenza media di 10.000 km/anno, si dovrebbero risparmiare 250 euro, più ci sono tutta una serie d’incentivazioni regionali (soprattutto in Lombardia, dove escludono anche il pagamento del bollo, fino a 3 anni). Interessante il finanziamento FCA Bank, valido fino al 30 giugno: “0” anticipo, “0” rate fino al 2021, poi le prima 18 rate da 115 euro ed altre 72 da 185.