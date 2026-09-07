La Lazio fa tre su tre. Frattesi e Gudmundsson ribaltano l'Udinese

07 settembre 2026 a

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Terzo successo su tre partite per la Lazio, a punteggio pieno come Inter e Roma. Nel monday night di Serie A i biancocelesti hanno battuto per 2-1 in rimonta l'Udinese in trasferta nella terza giornata di campionato. A decidere la partita le reti di Frattesi al 75' e di Gudmundsson all'88', a ribaltare l'iniziale vantaggio di Karlstrom al 49'.

Con questa vittoria la Lazio aggancia Inter e Roma al primo posto in classifica, rimanendo a punteggio pieno a quota 9 punti. L'Udinese invece resta decima a 4.