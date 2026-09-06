Europei di volley, Italia sconfitta al tie-break nella finale di Istanbul: la Turchia di Santarelli è campione

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Paolo Dani 06 settembre 2026 a

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La Turchia è campione d'Europa nel volley femminile. L'Italia di Julio Velasco ha perso al tie-break la finale disputata a Istanbul contro la nazionale guidata dal ct Daniele Santarelli mancando il terzo successo di fila dopo la vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al Mondiale dell'anno scorso. Questi i parziali della partita: 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15. Nel pomeriggio la Serbia ha conquistato la medaglia di bronzo battendo nella "finalina" per il terzo posto la Polonia. Si ferma così all'ultimo passo il viaggio azzurro cominciato il 21 agosto a Göteborg, proseguito a Brno e arrivato fino alla notte di Istanbul. Otto vittorie consecutive avevano portato l'Italia alla finale; la nona partita consegna invece il titolo alla Turchia di Daniele Santarelli, che si conferma campione d'Europa dopo l'oro conquistato nel 2023. Per l'Italia resta la terza medaglia d'argento europea della propria storia, dopo quelle del 2001 e del 2005, e la nona medaglia complessiva nella manifestazione.

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La finale di Istanbul ha mantenuto fino in fondo le premesse della vigilia. Da una parte l'Italia, campione olimpica e mondiale in carica; dall'altra la Turchia detentrice del titolo europeo, trascinata dal proprio pubblico e decisa a difendere davanti a casa il successo conquistato tre anni fa. Quasi un anno dopo Bangkok, questa volta il finale si rovescia. Il 7 settembre 2025 l'Italia aveva superato 3-2 la Turchia nella finale del Campionato Mondiale, conquistando il titolo iridato; il 6 settembre 2026, a Istanbul, è invece la formazione di Santarelli a imporsi nella partita che assegna il titolo europeo. Con il successo la Turchia conquista il secondo Europeo della propria storia, dopo quello del 2023, e diventa la quinta Nazionale capace di vincere il titolo continentale davanti al proprio pubblico. Per Daniele Santarelli arriva il secondo titolo europeo consecutivo, eguagliando Massimo Barbolini che con l'Italia aveva conquistato due ori consecutivi nel 2007 e nel 2009. La vittoria consegna inoltre alla Turchia il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

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La sconfitta di Istanbul interrompe a quota 39 la serie di vittorie consecutive dell'Italia contro avversarie europee nelle competizioni ufficiali. Si interrompe anche la serie di 21 vittorie consecutive nelle tre grandi manifestazioni internazionali: l'Italia aveva vinto tutte le sei partite ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, le sette del Mondiale 2025 e le prime otto di EuroVolley 2026. La medaglia d'argento arriva comunque al termine di un Europeo che consegna un altro primato a Julio Velasco, diventato il primo allenatore nella storia ad aver raggiunto la finale continentale sia nel torneo maschile sia in quello femminile. A 74 anni e 209 giorni, Velasco è inoltre diventato l'allenatore più anziano ad aver guidato una squadra in una finale europea. Un cammino che riporta l'Italia sul podio europeo cinque anni dopo l'oro di Belgrado 2021 e che aggiunge un'altra medaglia a un ciclo nel quale le Azzurre hanno conquistato l'oro olimpico a Parigi 2024 e il titolo mondiale a Bangkok nel 2025.