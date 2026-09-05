Taekwondo, Muju regala all'Italia un altro podio: Dell'Aquila è bronzo nei -58 kg

Sul podio della categoria l'unica bandiera non coreana è quella azzurra. Il campione olimpico di Tokyo 2020 si ferma in semifinale contro Tae-Joon Park, l'oro va a Jun-Seo Bae.

Paolo Dani 05 settembre 2026 a

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Sul podio dei -58 kg ci sono tre coreani e un italiano. In casa loro, nella categoria che considerano un affare di famiglia, i padroni di casa hanno preso tutto tranne un gradino: quello di Vito Dell’Aquila, bronzo al Muju Taekwondowon 2026 World Taekwondo Grand Prix Series II.

Il campione olimpico di Tokyo 2020 aveva costruito il proprio cammino senza concedere nulla. Nei sedicesimi ha superato 2-0 il moldavo Artiom Rosca con un doppio 10-2, poi negli ottavi ha regolato con lo stesso punteggio il greco Aristeidis N. Psarros (12-4, 8-1). Ai quarti, contro l’egiziano Asem Ata Abu Sree’, l’azzurro ha vinto un match dal punteggio più chiuso e di grande controllo tattico: 4-1 il primo round, 6-0 il secondo, per il 2-0 che è valso l’accesso alle semifinali e la certezza del podio.

La sfida con il coreano Tae-Joon Park, oro ai Giochi di Parigi 2024, è stata la più equilibrata della giornata ed è arrivata a poche settimane dal loro ultimo incrocio: i due si erano già affrontati ai quarti del Grand Prix di Roma, dove a passare era stato l’azzurro nella corsa verso il titolo del Foro Italico. Stavolta il copione è cambiato. Dell’Aquila ha aperto nel modo migliore, aggiudicandosi il primo round 10-6, ma il padrone di casa ha rimesso il combattimento in equilibrio nel secondo parziale (12-4) e ha poi preso il controllo del round decisivo, chiuso 12-6. Finale 1-2 per il coreano, poi battuto nell’ultimo atto dal connazionale Jun-Seo Bae, oro di giornata.

“Conquistare una medaglia al Grand Prix e dare continuità è una grande fonte di orgoglio — ha dichiarato Dell’Aquila —. Sono veramente contento, anche se una sconfitta è sempre dura da digerire”.

Per l’atleta di Mesagne è il secondo podio consecutivo nella stagione dei Grand Prix, dopo il successo del Foro Italico a giugno: un bottino che pesa nella classifica mondiale di categoria e nella corsa ai punti verso Los Angeles 2028.

Nella stessa categoria Andrea Conti ha superato nei sedicesimi lo spagnolo J. Agenjo Trigos per 2-0 (17-6, poi secondo parziale chiuso sul 12-12 e assegnato all’italiano), fermandosi agli ottavi contro il giapponese Hidetaka Maeda: avanti dopo il primo round, l’azzurro ha ceduto nei due successivi per l’1-2 finale.

La spedizione azzurra a Muju prosegue domani con Angelo Mangione, impegnato nella categoria -80 kg.