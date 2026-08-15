Europei di nuoto, Martinenghi oro e altra pioggia di medaglie

15 agosto 2026 a

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Doppietta azzurra nei 50 rana maschile agli Europei di nuoto. Nicolò Martinenghi tira fuori la grande gara nel momento più importante con il tempo di 26"57 e si prende l'oro precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo che chiude in 26.62, secondo a pari merito con l'olandese Koen de Groot. Martinenghi ha fatto la differenza nella gara secca e torna sul gradino più alto del podio europeo, beffando proprio il compagno di squadra che alla vigilia era il vero favorito.

Anita Gastaldi ha vinto l'argento dei 200 misti. L'azzurra chiude in 2'10.07, ad appena 26 centesimi dall'oro dell'irlandese Ellen Walshe in 2'09.81. Nel finale l'azzurra riesce a resistere al ritorno della belga Roos Vanotterdijk, bronzo in 2:10.10. Soltanto tre centesimi separano l'italiana dalla belga. Fuori dal podio entrambe le britanniche: Abbie Woodm, quarta, e Amalie Smith, sesta.

Nuova medaglia per Sara Curtis. La nuotatrice italiana conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri stile libero, firmando un terzo posto da record negli Europei di Parigi con primato italiano, chiudendo la gara in 23.99. Oro invece per la polacca Katarzyna Wasick, che vince in 23.84 con due centesimi di vantaggio sulla svedese Sarah Sjostrom, argento.