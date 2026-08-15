Marcia nella storia agli Europei: 5 medaglie con Fiorini e Stano d'oro

Foto: Ansa

15 agosto 2026 a

a

a

Una giornata storica per l'atletica azzurra e in particolare per la marcia. Sofia Fiorini e Massimo Stano doppio oro agli Europei di Birmingham. Francesco Fortunato, argento come Alexandrina Mihai, e Andrea Cosi bronzo.

Arriva anche un record mondiale ufficiale dei 42.195 chilometri di marcia. Infatti, con il crono di 3 ore 15'11, la marciatrice toscana è rimasta al di sotto della 'target performance' di 3 ore 17'00 richiesta da World Athletics (federazione mondiale) per riconoscere il primo record del mondo ufficiale nella maratona di marcia. Complessivamente con la medaglia d'oro di Fiorini il bottino per la marcia azzurra è straordinario: due ori, due argenti e un bronzo nella mattina di Ferragosto agli Europei di Birmingham.

"È stata una gara molto divertente, soprattutto il finale, perché all'inizio ero un po' in sofferenza perché volevo andare un po' più forte. Ma la maratona richiede pazienza e per fortuna ce l'ho avuta e quando ho avuto il segnale per dare il gas sono partita al trentesimo e lì sono riuscita a divertirmi chilometro dopo km. L'atmosfera era bellissima, è stata una maratona ma super divertente", ha commentato Fiorini, oro nella maratona di marcia agli Europei di Birmingham.

Tra gli uomini quindi esulta Massimo Stano con il record europeo di 2h56:49. L'azzurro, oltre a scrivere un altro capitolo della storia della marcia azzurra, è entrato nella storia dell'atletica italiana nella statistica degli atleti che hanno completato il 'triplete'. Infatti, il marciatore pugliese, oro olimpico della 20 km a Tokyo nel 2021 e oro mondiale della 35 km a Eugene nel 2022, ha completato la collezione di ori diventando il terzo azzurro di sempre a vincere i tre titoli, olimpico, mondiale ed europeo. Un primato che a livello italiano è riuscito solo ad Alberto Cova nei 10.000 metri (Europei Atene 1982; Mondiali Helsinki 1983; Olimpiadi Los Angeles 1984) e Gianmarco Tamberi nel salto in alto (Europei Amsterdam 2016, Monaco di Baviera 2022, Roma 2024 e Birmingham 2026; Mondiali Budapest 2023; Olimpiadi Tokyo 2020).

"L'Italia della marcia, come da tradizione riusce a sfoderare tante medaglie ma anche nell'atletica e negli sport in generale stiamo crescendo tantissimo. Per quanto riguarda la marcia io ho tanta paura perché quattro competizioni tutti insieme su un percorso del genere non mi fanno pensare a cose positive. Però quello che possiamo fare noi atleti è cercare di fare più spettacolo possibile, migliori risultati possibili e cercare di fare appassionare la gente, ma questo sport di endurance di fatica è l'essenza dello sport", ha detto Stano a Raidue.

Una giornata storica con 5 medaglie nella marcia: Francesco Fortunato, argento nella mezza maratona maschile di marcia, Alexandrina Mihai, argento nella mezza maratona femminile di marcia, e Andrea Cosi, bronzo nella mezza maratona maschile.