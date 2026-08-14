Pugilato, si è spento a 33 anni Prichard Colon. Nel 2015 un colpo alla nuca gli distrusse la vita

14 agosto 2026 a

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La boxe dice addio a Prichard Colon. L'ex pugile portoricano si è spento a 33 anni, dopo che nel 2015 un colpo alla nuca sul ring contro Terel Williams gli ha rovinato per sempre la vita. Uscito da quel quadrato non si è mai ripreso completamente, nonostante l'intervento chirurgico di urgenza e l'indotto coma farmacologico in cui è rimasto per 221 giorni.

Non è bastata nemmeno la lunga riabilitazione, passata attraverso una lotta contro la paralisi facciale, gravi deficit cognitivi e afasia. A notificare il decesso è stato il padre tramite i social. "Mi dispiace informarvi della scomparsa del mio figlio Prichard da questo mondo terreno, ora è in un mondo migliore - ha scritto - Ho fatto tutto il possibile per esaudire il suo desiderio, il suo sogno di portarlo in vacanza a Porto Rico quanto desiderava, ma non è stato possibile. Grazie per tanti anni di amore e preghiere. Per quanto potete, per favore, teneteci nelle vostre preghiere".