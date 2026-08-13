Nuoto, Sara Curtis trionfa agli europei: oro nel dorso e nuovo record

13 agosto 2026 a

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Sara Curtis è medaglia d'oro e nuovamente record del mondo nei 50 metri dorso agli Europei di nuoto in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese, dopo essersi appropriata del primato in semifinale, trionfa anche nell'atto conclusivo e ritocca ulteriormente il suo tempo nuotando in 26"56 (ieri aveva chiuso in 26"63). L'argento va a alla francese Mary-Ambre Moluh (27"06) davanti alla britannica Lauren Cox (27"15).

"Sono veramente contenta, è stata dura gestire le emozioni di ieri, ho fatto fatica ad addormentarmi, ho cercato di tenere tutto da parte e oggi di giocarmela accelerando alla fine - ha detto l'atleta - Ci sono riuscita di nuovo, un'altra follia". Poi un pensiero ai suoi genitori: "Se potessi portarli con me sul podio lo farei, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, non vedo l'ora di abbracciarli. Quando ho deciso di andare in Virginia per allenarmi pensavo solo a questo, è un obiettivo immenso".