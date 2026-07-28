Nazionale, Malagò conferma: "Contatti con Mancini pere il ruolo di ct"

28 luglio 2026 a

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"Sto parlando con Roberto Mancini per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Figc, nel corso del Consiglio federale a Roma in cui si pensa che possa emergere una direzione precisa sul futuro del calcio azzurro. Nel corso della riunione non è stato invece fatto il nome di Claudio Ranieri per il ruolo di direttore tecnico.

Il presidente della Figc, è arrivato alla sede della Federcalcio, a Via Allegri, intorno alle 9.30, con il Consiglio federale che è iniziato alle 12. Riunione che arriva all'indomani del dietrofront di Paolo Maldini e Leonardo come dt e advisor della Nazionale. E del nulla di fatto con Andrea Pirlo, al centro delle polemiche per i contratti di partnership in Russia, e il no di Pep Guardiola di gudare la rinascita del calci italiano.