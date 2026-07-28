Nazionale, Malagò conferma: "Contatti con Mancini pere il ruolo di ct"
"Sto parlando con Roberto Mancini per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Figc, nel corso del Consiglio federale a Roma in cui si pensa che possa emergere una direzione precisa sul futuro del calcio azzurro. Nel corso della riunione non è stato invece fatto il nome di Claudio Ranieri per il ruolo di direttore tecnico.
Il presidente della Figc, è arrivato alla sede della Federcalcio, a Via Allegri, intorno alle 9.30, con il Consiglio federale che è iniziato alle 12. Riunione che arriva all'indomani del dietrofront di Paolo Maldini e Leonardo come dt e advisor della Nazionale. E del nulla di fatto con Andrea Pirlo, al centro delle polemiche per i contratti di partnership in Russia, e il no di Pep Guardiola di gudare la rinascita del calci italiano.