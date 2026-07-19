Mondiali, la "finalina" è pirotecnica: dieci gol e Inghilterra terza davanti alla Francia

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Paolo Dani 19 luglio 2026 a

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L'Inghilterra ha sfatato il tabù 'finalina'. Mbappé ha messo una ipoteca sulla classifica dei cannonieri dei Mondiali ed è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo. A Miami la Nazionale dei 'Tre leoni' si è imposta 6-4 contro la Francia nella partita pirotecnica che ha assegnato il terzo posto, vincendola per la prima volta dopo le sconfitte contro l'Italia nel 1990 e contro il Belgio nel 2018. L'attaccante del Real Madrid ha segnato due reti, arrivando a quota 10 e staccando di due lunghezze Messi, atteso con la sua Argentina dalla finale con la Spagna. Mbappé uno dei pochi titolari della formazione della Francia scelta da Deschamps (alla sua ultima da ct prima di lasciare a Zidane) per la 'sfida dei perdenti'. Alla ricerca di motivazioni anche Tuchel, che l'Inghilterra l'ha davvero stravolta, con pure Kane e Bellingham entrambi in panchina. Decisione indovinata: scatenati infatti gli altri 'leoni'. Il vantaggio è arrivato dopo appena tre minuti con Rice, che ha recuperato un pallone a centrocampo, è avanzato fino al limite e ha infilato Maignan con un destro chirurgico nell'angolo lontano. Un colpo di testa di Konsa e poi una doppietta di Saka hanno dato vita a un incredibile 4-0 per l'Inghilterra all'intervallo. Francia non pervenuta.

La gara dei Blues è iniziata infatti solo nella ripresa, riaperta dalle due reti di Mbappé con in mezzo un gol di Barcola. Una rimonta clamorosa che è rimasta però sfiorata. A scacciare la paura in casa inglese è stato un rigore trasformato ancora da Saka. Tripletta da terzo posto la sua. A completare il tabellino marcatori e il record di 10 reti per una 'finalina' dei Mondiali sono arrivati nel finale anche i gol di Dembelé e Bellingham. Superato il precedente primato di 9, che risaliva al 6-3 di Francia-Germania Ovest del 1958. Adesso spazio alla sfida che deciderà la squadra campione.

FINALE - Domenica 19 luglio ore 21 Spagna-Argentina