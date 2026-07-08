Wimbledon, Cobolli e Paolini eliminati. Speranze azzurre affidate a Sinner

08 luglio 2026 a

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Si fermano ai quarti di finale le corse di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro è stato sconfitto dall'inglese Arthur Fery, numero 114 del ranking mondiale e in tabellone grazie a una wild card, con il punteggio di 6-4, 7-6 (4), 6-0. Un match condotto dal britannico, sempre in controllo del gioco e bravo ad approfittare dei numerosi errori commessi da Cobolli. In semifinale Fery affronterà Alexander Zverev, che ha superato Taylor Fritz.

Eliminata ai quarti anche Jasmine Paolini. La numero 17 del mondo ha ceduto in due set all'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 della classifica Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e dieci minuti di gioco. Kostyuk sfiderà in semifinale la vincente della sfida tra Linda Noskova ed Elise Mertens.

L'unico italiano ancora in gara nel torneo londinese resta dunque Jannik Sinner, atteso domani dalla semifinale contro Novak Djokovic.